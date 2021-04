"Vordenker" John Naisbitt gestorben

Der bekannte US-Autor und Trendforscher John Naisbitt ist tot. Der 92-jährige Autor des 1982 publizierten Bestsellers "Megatrends", starb am Donnerstag an seinem Zweitwohnsitz am Wörthersee. Das gab eine Freundin der Familie gegenüber der APA bekannt. 1929 in Salt Lake City geboren, lebte er in den vergangenen Jahren mit seiner Frau in Wien und Kärnten. Zuletzt beschäftigte er sich verstärkt mit der Entwicklung Chinas. Dazu gab er auch den KURIER ein Interview: