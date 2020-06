Vor ÖIAG-Bestellung: Kemler liegt deutlich vor Paierl

Damit schloss sich der Personalausschuss, in dem auch die Arbeitnehmervertreter der ÖIAG-Beteiligungen sitzen, der Auswahl des Personalberaters Egon Zehnder an. Dieser hatte Kemler und Ex-AUA-Vorstand Peter Malanik gleich gut bewertet und ex aequo auf Platz 1 gereiht. Von den Bewertungspunkten her weit abgeschlagen, zumindest aus Sicht des Headhunters, wurde Paierl nur auf Platz drei gereiht.