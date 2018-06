Von wegen „Easy Rider“: Trump beschimpft Harley-Davidson

Noch 2017 hatte der Präsident Harley-Chef Matt Levatich mit Pomp im Weißen Haus empfangen und als „Vorbild“ für US-Wertarbeit gepriesen. Jetzt wirft er der Konzernspitze vor, überstürzt die „weiße Fahne zu hissen“ und einen Vorwand zu nutzen. „Anfang des Jahres sagte Harley-Davidson, dass sie einen Großteil ihrer Anlagen in Kansas City nach Thailand verlegen wollten“, schrieb Trump auf Twitter. „Das war lange, bevor die Zölle bekannt gegeben wurden.“ Später legte er in fast diktatorischem Ton nach: „Eine Harley-Davidson sollte niemals in einem anderen Land gebaut werden – niemals!“

Sollte das Unternehmen Teile der Produktion aus den USA abziehen, werde das der „Anfang vom Ende“ sein. Außerdem werde Harley-Davidson dann „wie nie zuvor besteuert“. Bei seiner Kritik eilte Trump die zuständige Gewerkschaft zur Seite, die in Missouri, Pennsylvania und Wisconsin rund 1000 Arbeiter vertritt. Ihr Kritikpunkt: Harley-Davidson habe bereits vor Monaten beschlossen, das Werk in Kansas-City (800 Jobs) zu schließen und in Thailand eine neue Produktionsstätte zu errichten.