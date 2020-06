Von sinkenden Preisen ist Österreich weit entfernt

Europas

Österreich

Während sich der Restvor fallenden Preisen (Deflation) sorgt, hatdie höchsten Inflationsraten im gesamten Euroraum. Und das wird laut den Prognosen derOesterreichischen Nationalbank (OeNB) in den nächsten beiden Jahren so bleiben(siehe Grafik).

" Österreich hat in der Eurozone die am stärksten negativen Realzinsen", sagt Josef Baumgartner vom Wirtschaftsforschungsinstitut (WIFO). Nirgendwo sonst verlieren also die Ersparnisse so rasch an Kaufkraft wie bei uns. Einer der Gründe sei zwar, dass die Konjunktur bei uns noch besser läuft als im Rest des Euroraums. Warum die Inflation bei uns allerdings um 0,5 Prozentpunkte höher ist als in Deutschland, ist so aber nicht zu erklären. Wie dann?

Höhere Steuern Der Staat ist selbst ein Preistreiber: Er trägt 0,3 bis 0,4 Prozentpunkte zur Teuerung bei, sagt OeNB-Chefvolkswirtin Doris Ritzberger-Grünwald. Die Steuererhöhungen von März ( Tabaksteuer, motorbezogene Versicherungssteuer, NoVA, Schaumwein- und Alkoholsteuer) hätten die Inflationsrate um einen Viertelprozentpunkt erhöht, sagt Baumgartner.

Gastronomie Noch stärker ist allerdings der Preisschub bei den Dienstleistungen. Die Kaffeehäuser und Restaurants, anfangs auch Hotels, hätten seit 2011 die Preise viel stärker angehoben als in Deutschland, so der WIFO-Experte. Schlüssige Erklärungen sind rar. Womöglich müssen die Umbaukosten für die Rauchfrei-Zonen hereinverdient werden, auch höhere Löhne dürften eine Rollen spielen.

Telekommunikation Saftige Preissteigerungen gab es bei den Telekom-Anbietern, die die Kosten für die teuren LTE-Frequenzen hereinbringen müssen. Dennoch habe Österreich EU-weit recht günstige Telekom-Preise, sagt Baumgartner.

Arztkosten Auch das fällt im Vergleich zu unseren Nachbarn ins Gewicht: Deutschland hat 2013 eine Art Praxisgebühr für den Hausarztbesuch abgeschafft.

Nahrungsmittel Der tägliche Gang zum Supermarkt oder Diskonter ist in Österreich besonders kostspielig. Das Preisniveau für Nahrungsmittel liegt um 20 Prozent über dem EU-Durchschnitt. Verglichen mit Deutschland fällt das aber kaum ins Gewicht. Aus rein statistischen Gründen: Kurioserweise sind die Ausgaben für Lebensmittel bei uns im Warenkorb zur Inflationsberechnung viel schwächer gewichtet.