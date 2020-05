Von Singapur aus Asien erobern

Die Wiener Wirtschaftskammer ist derzeit auf "Zukunftsreise" in Singapur mit Firmen aus dem Bereich Biotechnologie, Pharma und Medizintechnik (Life Sciences). Schließlich spielen heimische Unternehmen – etwa bei der Entwicklung von Impfstoffen – in der obersten Liga mit. Allerdings mit Einschränkungen: So ist zum Beispiel der Biologe Walter Günzburg, nach wie vor (Teilzeit-)Professor an der Veterinärmedizinischen Universität in Wien, vor rund zehn Jahren mit seinem Labor nach Singapur ausgewandert, weil man der Stammzellenforschung in Österreich skeptisch gegenüber steht. Er hat ein Mittel zur Behandlung von Bauchspeicheldrüsenkrebs entdeckt und lässt es (wegen der billigeren Produktionskosten) in Thailand herstellen.

In Singapur fand er Investoren, doch der Weg war trotzdem hart. Die ersten Investoren sprangen ab, ließen die Firma in Konkurs gehen. Mühsam kämpfte er sich zurück und hofft nun, von einem Pharmariesen gekauft zu werden. Ein Business aufbauen sei hier leicht, bestätigt auch er.

Hier lebt eine internationale Gemeinschaft, jeder spricht Englisch, man schafft sich schneller ein Netzwerk als etwa in China: Diese Erfahrung hat auch Christoph Langwallner gemacht, ein Salzburger, der gerade versucht, ein Mittel zur Haut-Aufhellung auf den asiatischen Markt zu bringen. Die Nachfrage danach müsste enorm sein, sagt die Meinungsforschung. Schon davor hat Langwallner erfolgreich eine Firma in Indien aufgebaut und verkauft. Das Geld investierte er in seine Neugründung in Singapur und arbeitet dabei mit einer der beiden hiesigen Unis zusammen.