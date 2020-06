Von Madrid nach Prag – auf Jobsuche

Während man in Deutschland an die arbeitsfreudigen Neulinge längst gewöhnt ist, ist man in Tschechien vom Andrang regelrecht überrascht. „Auf unsere Inserate reagieren viele Bewerber aus Griechenland, Spanien oder Portugal, das war früher absolut außergewöhnlich“, beschreibt etwa ein Sprecher eines Großkonzerns die jüngsten Erfahrungen.

Doch während die neuen Kräfte in Prag für freudige Überraschung sorgen, hinterlassen sie in ihrer alten Heimat vor allem bittere Einsichten in die Krise, die so nur noch tiefer wird. „Das ist die bestausgebildete Generation, die wir in unserer ganzen Geschichte hatten“, resigniert ein spanischer Unternehmer gegenüber der Zeitung El Mundo: „Und wir können ihr nicht einmal einen Job bieten.“