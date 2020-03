Von Härtefonds bis Kurzarbeit: So holen Sie das Geld vom Staat

Mit einem 38 Milliarden Euro schweren Schutzschirm versucht die Regierung, die Wirtschaft am Leben zu erhalten. Am Donnerstag zurrten Kanzler Sebastian Kurz und Vize Werner Kogler weitere Hilfs-Maßnahmen fest. „Was zählt, ist, was ankommt“, sagte Kurz und gab Gelder für Soforthilfen und Kreditgarantien frei. Dennoch blieben eine Reihe von Fragen offen, selbst für Experten, die in einer ersten Reaktion von einem „Förder-Sudoku“ sprachen.