Von der Erde ins All: In welche Titel Anleger investieren können

Astra Space

Den weltweit günstigsten Orbitalflug bietet das kalifornische Unternehmen Astra Space. Das Unternehmen kündigte Pläne an, im Jänner 2022 seinen ersten Satelliten für die Weltraumbehörde NASA in die Umlaufbahn zu bringen. Laut Freedom Finance hat das Unternehmen das Potenzial, auf ein durchschnittliches Kursziel von knapp 10 Euro (11 US-Dollar) zu wachsen.

Rocket Lab

Startdienste bietet auch das in Kalifornien ansässige Rocket Lab an, ebenso wie Komponenten für Raumfahrzeuge oder Satelliten. Die Kunden kommen aus dem kommerziellen, zivilen, militärischen und dem akademischen Bereich. Derzeit habe das Unternehmen 109 Satelliten im All installiert. Freedom Finance sieht bei Rocket Lab das Potenzial auf ein Kursziel von bis zu 19 Euro (21,2 US-Dollar).

Iridium Communications

Die in Virginia ansässige Iridium Communications betreibt ihre Iridium-Satellitengruppe, um Millionen Menschen und Geräte zu verbinden. Kürzlich habe das Unternehmen bekannt gegeben, dass das japanische Ministerium für Inneres und Kommunikation die für die Einführung von Iridium Certus-Breitband- und anderen Luftfahrtdiensten in Japan erforderlichen regulatorischen Änderungen genehmigt hat. „Wir sehen das Kursziel auf 42,8 Euro (48,6 US-Dollar) heranwachsen“, so die Börsenexperten.