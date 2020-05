Vom Zinshaus-Kaiser zum Häuslbauer

Am Freitagnachmittag wurde die erste Weiche zur Rettung des insolventen Kärntner Holz-Fertigteilhaus-Erzeugers GriffnerHaus gestellt. Der Wiener Immobilien-Tycoon Günter Kerbler, der bisher 40 Prozent an der Pleite-Firma hielt, hat dem Konkursverwalter ein Übernahmeangebot gelegt. Kerbler will die Vermögenswerte (Maschinen,Vorräte, Marken) mit der Auffanggesellschaft „Gewerke Errichtungs GmbH“ übernehmen und die Produktion in Griffen weiterführen. Das Angebot wird mit rund 7,7 Millionen Euro beziffert, davon soll nur ein Teil in Form von Bargeld fließen, der Rest besteht aus Haftungs- und Garantieübernahmen. Zugleich muss er mit der Hypo- Alpe-Adria-Bank über die Betriebsliegenschaft verhandeln. Sie ist mit Pfandrechten der Bank zugepflastert.