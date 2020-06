Volle Kriegskasse für Firmen-Übernahmen

Der Weltmarktführer bei Hochpräzisionsteilen für die Ölbohrindustrie ist mit Aussagen über potenzielle Firmenkäufe nicht sehr präzise. Schoeller-Bleckmann (SBO) hält – so SBO-Chef Gerald Grohmann – Ausschau nach Unternehmen im Stammgeschäft Richtbohren. Auf diesem Sektor rüstet das Unternehmen mit Stammsitz in Ternitz (NÖ) die großen Ölbohrfirmen wie Halliburton und Schlumberger mit Spezialgestängen, Bohrmotoren und Spezial-Meßgeräten aus.

Wegen des bereits hohen Weltmarktanteils von 50 bis 60 Prozent sind die Zukaufsmöglichkeiten in dieser Nische allerdings begrenzt. Mittelfristig könnte die SBO daher – so Grohmann – in ein weiteres Geschäftsfeld investieren, um sich breiter aufzustellen. Details dazu wollte der SBO-Chef am Montag bei der Präsentation der Bilanz 2013 nicht nennen. Aber: Die Kriegskasse für sofortige Übernahmen sei mit rund 100 Millionen Euro gefüllt, für größere Deals könnte auch der Kapitalmarkt angezapft werden.