Volkswagen weiterhin im Bann des Dieselskandals

Ein neues Urteil des EU-Gerichts gibt Fahrverboten für Pkw zusätzliche Nahrung. Das Gericht erklärte am Donnerstag eine Verordnung der Kommission zu höheren Abgaswerten im realen Fahrbetrieb für teilweise nichtig. Auch allerneueste Dieselautos (Euro-6-Norm) wären dann erstmals von Fahrverboten betroffen. „Das ist eine theoretische Diskussion“, versucht Hans Peter Schützinger, Sprecher der Porsche Holding, größter heimischer Autoimporteur und -händler, zu beruhigen. Denn zum einen handle es sich um eine rein deutsche Diskussion, zum anderen habe die EU bis Anfang 2020 Zeit zur Reparatur, bei einem Einspruch sogar noch länger.

Zudem, so Schützinger, sinke bei neuen Modellen aufgrund verbesserter Technik der Ausstoß ohnehin, so dass der von der EU festgelegte (und nun vom Gericht aufgehobene) Grenzwert ohnehin im realen Fahrbetrieb erreicht werde.

Nicht rechtskräftig

Dass das für die Porsche Holding und VW leidige Dieselthema noch lange nicht vom Tisch ist, zeigen auch die anhängigen Gerichtsverfahren. 840 seien es an der Zahl, davon 90 in erster Instanz entschieden, drei Viertel zugunsten der Händler. In zweiter Instanz seien es 35, davon fünf im Sinne der Kläger. Rechtskräftig sei noch keines entschieden, so Schützinger. Die Verfahren werden gegen die Händler geführt, sie werden von der Porsche Holding schadlos gehalten. Hinzu kommen zwei Gruppenklagen gegen den Konzern.