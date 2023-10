Volkswagen verdoppelt seinen Gewinn zum Vorjahr

VorlĂ€ufige Zahlen fĂŒr das Abschneiden im dritten Quartal hatte VW bereits in der vergangenen Woche vorgelegt, diese bestĂ€tigten die Wolfsburger nun. Der Umsatz stieg um knapp zwölf Prozent auf 78,8 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis wuchs um fast 15 Prozent auf 4,89 Milliarden Euro.

Weil SicherungsgeschĂ€fte fĂŒr Rohstoffe und Energie in diesem Jahr stĂ€rker negativ zu Buche schlagen als zunĂ€chst gedacht, hatte VW in der vergangenen Woche seine Erwartungen an den Gewinn aus dem TagesgeschĂ€ft fĂŒr das Gesamtjahr eingedampft.

