Volkshilfe-Umfrage ortet massive Zukunftsängste

Es brauche langfristige Unterstützungen statt Einmalzahlungen

Überhaupt müsse die Regierung mehr Engagement im Kampf gegen die Teuerung zeigen, meint Fenninger. Das würde auch von der Bevölkerung so empfunden, wie die Befragung zeige. Schließlich finden lediglich zwölf Prozent der Befragten, dass die Regierung genug gegen die Inflation tue.

Was es brauche, seien langfristige Unterstützungen statt Einmalzahlungen. Daher fordert die Volkshilfe einmal mehr eine grundlegende Reform der Sozialhilfe. "Es braucht die Anhebung auf ein armutsfestes Niveau", so Fenninger. Weitere Forderungen sind eine Kindergrundsicherung und die Anhebung der Nettoersatzrate beim Arbeitslosengeld auf 70 Prozent. Vermögensbezogenen Steuern stehen 73 Prozent positiv gegenüber. Eine gewisse Gerechtigkeit sei Grundlage der Demokratie, gab Fenninger zu bedenken: "In Österreich wurde dieser Weg definitiv verlassen, die Menschen empfinden das immer stärker so."

Für das Sozialbarometer führt SORA mehrmals jährlich für die Volkshilfe eine repräsentative Befragung zu sozialpolitischen Themen durch. Die aktuelle Umfrage zum Thema Armut beruht auf 1.006 face-to-face Interviews österreichweit mit Personen ab 15 Jahren. Durchgeführt wurde sie vom 3. bis 29. August. Die Schwankungsbreite liegt bei plus/minus 3,1 Prozent.