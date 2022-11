Voestalpine zum Halbjahr 2022/23 mit massivem Gewinnplus

Die Automobilindustrie war allerdings weiterhin "von Engpässen in ihren Lieferketten betroffen und verharrte in Europa auf moderatem Niveau". Besser hätten sich die Rahmenbedingungen an den außereuropäischen Standorten dargestellt, vor allem in China sei die Entwicklung trotz umfassender Lockdowns weitgehend günstig verlaufen.

Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) erhöhte sich zwischen April und September 2022 gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres um 42 Prozent auf 1,4 Mrd. Euro, die EBITDA-Marge verbesserte sich von 15 auf 15,6 Prozent. Der operative Gewinn (EBIT) stieg von 638 auf 898 Mio. Euro, die Marge von 9,4 auf 9,7 Prozent. Der Gewinn je Aktie (EPS) sprang von 2,65 auf 3,80 Euro.

Die Voestalpine verfügt über ein Eigenkapital von 7,5 (davor: 6,1) Mrd. Euro und beschäftigt weltweit 50.374 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vollzeitäquivalente) - um 2,7 Prozent mehr als noch vor einem Jahr. Die Verschuldungskennzahl Gearing Ratio (Nettofinanzverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital) verbesserte sich von 45,1 Prozent auf 32,7 Prozent.