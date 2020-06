voestalpine will 900 Millionen Euro einsparen

Das Sparpaket der voestalpine ist schwerer als erwartet: Bis Ende 2016 will der Stahl- und Technologiekonzern die Kosten um insgesamt 900 Millionen Euro senken. Das sei – so voestalpine-Chef Wolfgang Eder – angesichts steigender Rohstoffkosten, sinkender Stahlpreise und zunehmendem Marktdruck wegen Überkapazitäten nötig, um das derzeitige Ergebnis abzusichern. Das Betriebsergebnis (Ebit) soll sich dadurch, hofft Eder, in Summe "um 200 bis 250 Millionen Euro" verbessern. Auf jeden Fall soll die Kostensenkung die Investitionen und auch Firmenkäufe in den nächsten Jahren absichern. Eder: "Wir haben bis 2020 jährlich ein Volumen von einer Milliarde Euro für Investitionen und Akquisitionen geplant, die wollen wir uns dauerhaft leisten können."

Der Löwenanteil des "Effizienzsteigerungs- und Kostenoptimierungsprogramms" entfällt mit 40 bis 45 Prozent einmal mehr auf die größte Division, die Stahlsparte. Diese hatte bereits die Hauptlast des zwischen 2009 und 2012 umgesetzten Einsparungsprogramms von 600 Millionen getragen. 55 bis 60 Prozent der Einsparungen müssen die Verarbeitungsbereiche und der Edelstahlsektor tragen.

Auf den Stahlstandort Linz mit rund 10.800 Mitarbeitern kommt eine komplette Neuorganisation zu. "Es wird massive Veränderungen geben", kündigte Eder bei der Präsentation des Sparprogramms am Dienstag an. Details wollte er allerdings nicht nennen.