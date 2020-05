voestalpine klagt Umweltdachverband auf Schadenersatz

Der Konzern hat beim Handelsgericht Wien Klage gegen den UWD sowie dessen EhrenpräsidentenGerhard Heiligenbrunner auf Widerruf, Unterlassung und Feststellung der Haftpflicht eingebracht.

Der Streitwert beträgt fünf Millionen Euro. Das bestätigt voestalpine-Sprecher Peter Felsbach.

Der Betrag liegt laut Klage am unteren Ende des entstandenen Schadens. Die Schlacke muss derzeit zwischengelagert werden. Das Unternehmen weist in seiner Klage unter anderem auch darauf hin, dass der UWD und dessen Ehrenpräsident die Kampagne entgegen der wissenschaftlichen und rechtlichen Faktenlage – und damit eindeutig wider besseres Wissen – weiter fortsetze. In einer Reihe wissenschaftlicher Gutachten, zuletzt etwa durch das Fraunhofer Institut oder Greenpeace, sei festgestellt worden, dass LD-Schlacke weder umwelt- noch gesundheitsgefährdend sei. Andere Baustoffe wie Zement würden mehr Belastungen enthalten. Im übrigen werde diese Art von Schlacke in vielen Ländern seit Jahrzehnten in gleicher Form im Straßenbau eingesetzt wie in Österreich.

Der UWD wollte die Klage nicht kommentieren, da sie noch nicht zugestellt worden sei.