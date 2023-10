Voest eröffnet in Kapfenberg modernstes Edelstahlwerk der Welt

Robottechnik unterstützt die Temperaturmessungen und das voll automatisierte Ziehen von Proben. Der Elektrolichtbogen soll zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energiequellen betrieben werden, mit einer 30 Prozent höheren Energie- und Ressourceneffizienz. Eibensteiner zufolge habe man den Lärmschutz durch eine spezielle Einhausung des Werks erhöht und die Kühlwasserkreisläufe geschlossen. Eine Entstaubungsanlage leistet rund 3,8 Mio. Normkubikmeter pro Stunde. Die Abwärme aus dem Lichtbogen und dem Konverter geht in das lokale Fernwärmenetz.

Eibensteiner sagte bei der Pressekonferenz vor der Eröffnung, man werde mit dem neuen Werk Benchmarks setzen und die Technologieführerschaft ausbauen, in dem man das bisherige Werk (70 Jahre und teils älter) mit dem weltweit modernsten Werk ablöse. Die Herstellung der Spezialstähle für Auto-, Energie- und Luftfahrtindustrie und auch im Werkzeugbereich sichere rund 3.500 Jobs für die Weiterverarbeitung im Konzern in Kapfenberg und Mürzzuschlag, für die die neue Produktion in Kapfenberg zuliefere. Die Wertschöpfung belaufe sich auf 230 Mio. Euro in der Steiermark und auf rund 350 Mio. Euro in Österreich in der Bauphase, wie das Industriewissenschaftliche Institut im Sommer 2023 erhoben habe. Durch die Errichtung habe man 2.500 Jobs in der Steiermark gesichert, in Österreich rund 4.200.