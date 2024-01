"Völlig falsch": Wirtschaftskammer sieht bei Neubauwohnungen keinen Preisrutsch

Die Kombination hoher Baukosten und stark gestiegener Zinsen hat letztes Jahr dazu geführt, dass sich viele Menschen trotz gutem Einkommen Eigentumswohnungen nicht mehr leisten können. Laut Finanzmarktaufsicht (FMA) sind die Immobilienpreise seit 2010 mehr als doppelt so stark gestiegen als die Gehälter. Am Höhepunkt der Blase, Mitte 2022, waren Immobilien in Österreich um 36 Prozent überbewertet, in Wien sogar um mehr als 40 Prozent.

Immobilien real an Wert verloren

Durch die Zinswende ist es bereits zu Preiskorrekturen gekommen. So hat der Immobilienmarkt den jüngsten Inflationsschub nicht mitgemacht, wodurch Immobilien nach Abzug der Inflation real an Wert verloren haben. Die FMA sagte zuletzt, die Blase sei nicht mehr größer geworden, gibt aber keine Entwarnung.