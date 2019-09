Völlig abgehoben: Ein Kilo Superluxus-Kaffee um 10.000 Dollar verkauft

Ein komplett neuartiges Geschmackserlebnis

Und weiter heißt es: "Ninety Plus-Kaffeesorten haben fünf World Brewers Cup-Meisterschaften gewonnen und mehr 97-Punkte-Bewertungen erzielt als jede andere Kaffeefarm auf der Welt. Nach Aussage von Al Mallouhi sind diese experimentellen Kaffeesorten"der Schlüssel zu echten Produkten der Zukunft und bieten ein komplett neuartiges Geschmackserlebnis".

Joseph Brodsky gründete Ninety Plus im Jahr 2006 und zog nach Äthiopien, wo er zusammen mit lokalen Produzenten neue Verarbeitungsverfahren entwickelte. Diese Kaffeesorten erzielten auf dem Weltmarkt schnell Höchstpreise. Anschließend brachte er diese Methoden in eine besser kontrollierte Umgebung in Volcan (Chiriqui), eine Provinz in Panama, wo der Vulkan Baru zuletzt ausbrach. Dort begann er mit der äthiopischen Kultursorte Gesha zu experimentieren.