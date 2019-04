Versteckte Gebühren: VKI prüft "George"-Umstellung

Die Zwangsumstellung auf eine neue Einstiegs- und Freigabemethode bei "George", dem Online-Banking-System der Erste Bank und Sparkassen, hat erste Konsequenzen. Der Verein für Konsumenten (VKI) prüft rechtliche Schritte gegen die Bank. "Wir schauen uns an, ob die Vorgangsweise der Bank den Vorgaben des Zahlungsdienstegesetzes sowie den europäischen Vorgaben entspricht", sagt VKI-Rechtsexperte Joachim Kogelmann.

Wie der KURIER am Samstag berichtete, ist das neue "s Identity“-Verfahren nicht in allen Varianten kostenlos. Wer die dafür nötige App sowohl am Smartphone als auch am Desktop nutzen möchte, muss dafür zusätzlich eine monatliche Gebühr von 0,49 Euro bezahlen. Der VKI hält diese – erst beim Herunterladen der App – kommunizierte Gebühr für höchst problematisch.