Online-Banking: Umstellungsschmerzen bei „George“

Für Unmut sorgt auch die Smartphone-Pflicht, wenn George von unterschiedlichen PCs – etwa zu Hause und im Büro – genutzt wird. Bisher war der Einstieg von jedem PC aus möglich und es reichte ein einfaches Handy für die Auftrags-Freigabe mittels Code per SMS.

„Auf der einen Seite schließen die Banken immer mehr Filialen, auf der anderen werden die Zugangshürden fürs Online-Banking ständig nach oben geschraubt, sodass viele nicht mehr mitkommen“, wundert sich Andreas Wohlmuth, Generalsekretär des Pensionistenverbandes. Nur rund 40 Prozent der 60- bis 70-Jährigen haben ein Smartphone, noch weniger sind mit Apps vertraut.

Hilfestellungen

Die Erste Bank verweist auf umfangreiche Hilfestellungen im Zusammenhang mit der neuen App. Auch die Berater in den Filialen stünden dafür bereit. 250.000 Kunden würden „s Identity“ bereits nutzen. Jene, die noch zögern, haben bis Juli Zeit für die Aktivierung. Danach soll es nur eine kurze Gnadenfrist geben, bevor das bisherige TAC-SMS-Verfahren endgültig abgestellt wird. "George" zählt in Österreich knapp zwei Millionen Kunden, in allen Ländern der Erste-Gruppe sind es knapp vier Millionen. Ziel sind 16 Millionen Kunden.