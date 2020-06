VKI erhöht Druck auf Lyoness

Die umstrittene Grazer Einkaufsgemeinschaft Lyoness, die laut eigenen Angaben in 46 Märkten tätig ist und mehr als vier Millionen Mitglieder zählt, muss eine herbe rechtliche Niederlage einstecken. Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) hat die Grazer wegen 61 fragewürdiger Klauseln in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) und Zusatz-AGB geklagt - mit großem Erfolg. Das Handelsgericht Wien (HG Wien) hat nunmehr sämtliche 61 Klauseln für gesetzeswidrig und damit unwirksam erklärt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

„Das gab es soweit ich überblicke noch nie, dass so viele Klauseln in Allgemeinen Geschäftsbedingungen eines Unternehmens als intransparent für gesetzwidrig und unwirksam erklärt worden sind“, meint VKI-Juristin Ulrike Wolf. Die Konsumentenschützer haben die „Erweiterten Mitgliedsvorteile“ für jene Mitglieder, die das „System Lyoness“ aktiv als „Premiummitglieder“ (vormals Businesspartner) für eine verwirrende Vielfalt von in Aussicht gestellten Vorteilen weiterverbreitet haben, als intransparent und gröblich benachteiligend eingeklagt.

Der VKI wirft Lyoness vor, dass die „erweiterten Mitgliedsvorteile“ viele Menschen dazu verleitet hätten, zwischen 2000 und 25.000 Euro an Lyoness zu bezahlen, um diese Vorteile nutzen zu können. Betroffene hätten jedoch berichtet, so die Verbraucherschützer, dass sie "die ihnen in Aussicht gestellten Vorteile nicht oder nur ungenügend erhalten" haben. Viele wollten ihre Verträge mit Lyoness beenden und ihr Geld zurück. Dazu seien bis heute eine Reihe von Klagen bei verschiedenen Gerichten anhängig.