VKI einigt sich auch mit Energie Burgenland zu Preisklausel

Alternativ kann man sich den Betrag per Banküberweisung refundieren lassen. Dafür ist eine kostenlose Anmeldung beim VKI unter https://verbraucherrecht.at/energieburgenland nötig. Die Meldung muss bis Ende Oktober erfolgen. Basis ist auch hier der selbe Verbrauchszeitraum.

Betroffene Haushalte mit einem durchschnittlichen Energieverbrauch könnten in der Regel mit einer Kompensation von 50 Euro rechnen, hieß es in einer Aussendung. Auch ehemalige Kunden, die jetzt nicht mehr von der Energie Burgenland beliefert werden, aber von der Preiserhöhung betroffen waren, können die Refundierung erhalten - ebenfalls per Anmeldung beim VKI.