Vier Jahre DSGVO: Was der strengere Datenschutz gebracht hat

Vielen Start-ups wiederum fehle die nötige SensibilitĂ€t fĂŒr das Thema, etwa wenn sie DatenvertrĂ€ge mit multinationalen Web-Hosting-Unternehmen schließen. „Da heißt es oft, entweder ihr unterschreibt, oder seid nicht dabei.“ Lohninger sieht das Ă€hnlich. „Gerade im Marketing oder anderen Bereichen, wo US-Firmen Platzhirsche sind, fließen immer noch viele Daten unkontrolliert ab“. Ebenso wĂŒrden sich Kreditauskunfteien und andere Datensammel-Firmen nicht immer an die Gesetze halten.

Aus ArbeitnehmerInnensicht

„DatenschutzverstĂ¶ĂŸe sind kein Kavaliersdelikt mehr. Da hat sich in den Betrieben einiges zum Positiven verĂ€ndert“, zieht auch Clara Fritsch, Datenschutzexpertin bei der Angestelltengewerkschaft GPA-djp zufrieden Bilanz. Die hĂ€ufigsten FĂ€lle im Arbeitsleben betreffen die Personalverwaltung, z.B. Umgang mit Bewerberdaten sowie digitale Kommunikationstools wie eMail- und Chat-Programme. „Digitale Tools wie AktivitĂ€tstracking ermöglichen es dem Arbeitgeber, mehr Infos ĂŒber die Mitarbeiter zu sammeln als ĂŒberhaupt nötig ist“, weiß Fritsch. Die vielen Datenspuren ermöglichen „Profiling“ zur Leistungsbeurteilung.

Die Covid-Pandemie brachte ganz neue Themen wie die Umsetzung der 3-G-Regel, wo Arbeitgeber den Impfstatus zwar erheben, nicht aber in einem Verzeichnis abspeichern dĂŒrfen und spĂ€ter wieder löschen mĂŒssen. Neue Herausforderungen ergeben sich im Zusammenhang mit dem Homeoffice. Etwa wenn sensible Dokumente zu Hause ausgedruckt werden und in unbefugte HĂ€nde geraten können. „Es kann nicht sein, dass dann in einer WG jeder irgendwelche Firmengeheimnisse erfĂ€hrt“, meint Werinos-Sydow. Überschießende Datenerhebung, etwa wenn Arbeitgeber wissen wollen, wer im Homeoffice sonst noch lebt.

Im Allgemeinen wĂŒrden immer noch viel zu viele Daten gesammelt, sagt Fritsch, das Prinzip der Datenminimierung werde nicht eingehalten. Hier seien auch die BetriebsrĂ€te gefordert, diese hĂ€tten ein wichtiges Mitspracherecht.