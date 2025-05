ViennaUP: Wiener Start-up-Szene stellt sich in die Auslage

Mit rund 1.600 Start-ups ist Wien die Start-up-Hochburg Österreichs. Allein im vergangenen Jahr floss mit 390 Mio. Euro ein Großteil der Investitionen in heimische Start-ups in junge Firmen aus der Hauptstadt. Um die Szene auch international sichtbar zu machen, hat die Wirtschaftsagentur Wien vor fünf Jahren das Festival ViennaUP ins Leben gerufen.

Seit Donnerstag und noch bis kommenden Freitag will das Festival auch heuer wieder Tausende internationale Investoren , Gründer und Vertreter von Unternehmen , die Kontakte zu Start-ups knüpfen wollen, nach Wien locken. Bei über 65 Veranstaltungen , die in Zusammenarbeit mit der heimischen Szene umgesetzt werden, können sie sich mit Wiener Start-ups und Investoren vernetzen und austauschen.

Das Spektrum reicht von Treffen mit Geldgebern und Experten in Wiener Kaffeehäusern, dem „Connect Day“, der am Dienstag in der Wirtschaftskammer Österreich Investoren und Start-ups zusammenbringt, bis hin zu den „Impact Days“, die heute, Montag, und am Dienstag im Wiener Rathaus soziale und ökologische Nachhaltigkeit ins Zentrum rücken.

Hohe Dichte an Talenten

Das Festival zeige, dass der Standort Wien weit mehr zu bieten habe als Sissi oder Lipizzaner, sagt Gabriele Tatzberger, Start-up-Expertin bei der Wirtschaftsagentur Wien. Der Standort Wien zeichne sich nicht nur durch eine durch die zahlreichen Universitäten, Fachhochschulen und Forschungseinrichtungen bedingte hohe Dichte an Talenten und Forschern aus, sondern biete auch eine attraktive Förderlandschaft.