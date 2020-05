Vienna Insurance Group wird Jahresziel verfehlen

Die Vienna Insurance Group (VIG, Wiener Städtische) hat zwei Sorgenkinder in ihrer Bilanz für die ersten drei Quartale des Jahres zu verdauen - Italien und Rumänien. Infolge der Probleme in den beiden Ländern brach der Vorsteuergewinn im Jahresvergleich von 444 auf 316 Millionen Euro ein. Alleine Italien beschert ein Minus von rund 100 Millionen. Dennoch sieht VIG-Chef Peter Hagen den Konzern „ausgezeichnet unterwegs“. Denn abseits der beiden Länder hätten sich die Geschäfte in Ost- und Zentraleuropa mit einem Plus von 3,3 Prozent „positiv entwickelt“. Im dritten Quartal legte der Vorsteuergewinn im Vergleich zum zweiten Quartal wieder deutlich von 46 auf 110 Millionen Euro zu. Unterm Strich aber rechnet die VIG nach der Gewinnwarnung von Anfang November damit, dass das Jahresziel (geringe Ergebnisschwankung) heuer nicht erreicht wird. An einer Ausschüttungsquote von mindestens 30 Prozent des Gewinns hält der Konzern jedoch fest. „Die Investoren erwarten eine gewisse Kontinuität“, sagt Hagen. Der Aktienkurs der VIG fiel bis 14 Uhr um 1,2 Prozent.