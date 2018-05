Viele Jungmanager halten Schmiergeldzahlung zur Firmen-Rettung für gerechtfertigt

Glaubt man den Managern, so ist Korruption in Österreich kein großes Thema mehr. Nur sechs Prozent halten sie nach wie vor für weit verbreitet. Dabei beträgt der Schaden durch Korruption hierzulande rund 17 Milliarden Euro. „Vor allem Einladungen sind eine Grauzone“, sagt Frohner. „Von Einladungen in ein Nobelrestaurant während einer Ausschreibung oder einer Betriebsprüfung ist abzuraten.“

Zwar halten Österreichs Manager die Ethik hoch, aber die unter 35-Jährigen machen Sorgen. Ein Fünftel der Jungmanager meint, dass Barzahlungen, sprich Schmiergelder, gerechtfertigt sind, wenn sie dazu beitragen, ein Unternehmen aus einer Krise zu retten. Frohner: „Ich glaube nicht, dass sie korrupter sind, sie sind sorgloser. Sie denken offenbar, der Zweck heilige die Mittel.“