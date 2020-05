Vertrauenskrise bremst Wachstum

Die Schuldenkrise würgt noch heuer die österreichische Konjunktur ab. Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) prognostiziert für das zweite Halbjahr 2011 eine Stagnation. Während es laut OeNB-Prognose im dritten Quartal nur noch ein Plus von 0,1 Prozent gibt, findet im 4. Quartal überhaupt kein Wachstum mehr statt - gemessen im Vergleich zum Vorjahr.



Dank gutem erstem Halbjahr ist das Gesamtjahr 2011 erfreulich, ein Zuwachs von immerhin 2,9 Prozent. Der Grund für die nun verlangsamte Konjunktur liegt vor allem in der zunehmenden Verunsicherung aufgrund der Schuldenkrise, die noch immer nicht unter Kontrolle ist. Der Vertrauensverlust von Unternehmern und Verbrauchern hat zu einer Abschwächung der Exportwirtschaft geführt. Auch im Inland sind laut OeNB in den kommenden Monaten keine Konjunkturimpulse vonseiten des privaten Konsums zu erwarten. Die Arbeitsmarktdaten sind zwar (noch) erfreulich, aber die hohe Inflationsrate lasse wenig Spielraum für Konsumausgaben.