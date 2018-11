Verspäteter Zug? Mehr Geld zurück

Ein einheitliches EU-Formular in der jeweiligen Landessprache und in Englisch soll dem Bahnkunden zudem den Weg zur Entschädigungszahlung erleichtern. Denn genau dies hatte zuletzt der Europäische Rechnungshof bekrittelt: Passagierrechte für Bahn, Bus, Flugzeug und Schiff existierten zwar in der Europäischen Union. Doch mangle es an Informationen und Transparenz. „Viele Passagiere sind sich über ihre Rechte nicht bewusst oder haben Probleme, sie durchzusetzen“, kritisierte Rechnungshofprüfer George Pufan.

Hintergrund der Stärkung der Passagierrechte für Bahnkunden ist nicht zuletzt der Umweltgedanke. „Allein aus Klimaschutzgründen müssen wir endlich mehr Anreize schaffen, damit in Zukunft mehr Menschen mit der Bahn reisen“, sagt Karoline Graswander-Hainz, Verkehrssprecherin der SPÖ-EU-Abgeordneten.

Zu diesen Anreizen gehört auch: Menschen mit Behinderungen sollen künftig einfacher Bahn fahren können. Hilfeleistungen am Bahnsteig für sie sollen schneller und effizienter werden.