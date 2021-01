Versorgungssicherheit „nicht zum Nulltarif“

Die Strombranche verweist angesichts des Beinahe-Blackout im europäischen Stromnetz auf die Wichtigkeit der Versorgungssicherheit. Österreich sei hier mit etwa 25 Minuten jährlicher Versorgungslücke pro Jahr im europäischen Spitzenfeld. Wie Verbund-Chef Michael Strugl erklärte, gebe es diese Sicherheit allerdings "nicht zum Nulltarif".

Es geht bei der Versorgungssicherheit nicht nur um kurzfristige, sondern auch um planbare Maßnahmen. Allein im Vorjahr hat der Übertragungsnetzbetreiber Austrian Power Grid (APG) an 261 Tagen mittels Netzreserve zu Stabilisierung eingegriffen, so APG-Vorstand Gerhard Christiner.

Teure Alternativen

Ein großflächiger Stromausfall in Österreich bedeute Kosten von rund 1,18 Mrd. Euro am Tag, so Strugl. Versorgungssicherheit komme nicht automatisch, sie sei wertvoll, koste aber auch etwas. In die Netze müssten bis 2030 rund 18 Mrd. Euro investiert werden.