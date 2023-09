Versicherung: Die Risiken des Alltags sind großteils ungedeckt

VIG-Chef und Ex-Finanzminister Hartwig Löger will anhand der Umfrage-Ergebnisse neue Initiativen setzen, um die fehlende Risikokompetenz der Bevölkerung zu stärken. In diversen Märkten laufen schon einschlägige Programme an Schulen, Unis oder im Internet. In Österreich zum Beispiel unter #frausorgtvor, ein speziell auf junge Frauen zugeschnittenes Programm. Löger sagte bei der Umfrage-Präsentation: „Wir wollen unsere Maßnahmen in allen Ländern mit zielgerichteten Informationen verstärken. Wir wollen sicher stellen, dass die Menschen sorglos leben können.“miba