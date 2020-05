Vermögenssteuer: Viel Wirbel, wenig Ertrag

Im Finanzministerium spricht man zudem von massiven Problemen bei der Bewertung von Vermögen: "Eigentlich müsste dann jeder Haushalt eine Bilanz legen wie ein Unternehmen."



Realistischerweise würden die Einnahmen eher in der Größenordnung der alten Vermögenssteuer (Steuersatz ein Prozent) liegen, die jährlich 600 Millionen Euro, hauptsächlich aus Betriebsvermögen, brachte. Die SPÖ will diesmal aber die Unternehmensvermögen ausnehmen.



Der Steuer-Vorstoß werde letztlich eine Steuer auf "Perlenketten, Silberbesteck und Antiquitäten" unkte vor Kurzem Finanzministerin Fekter.



An der Steuerbasis knabbern auch die neuen Überlegungen der SPÖ: "Die erste Million soll ein Freibetrag sein", bestätigt ein Kanzler-Sprecher. Das heißt: Die erste Million soll steuerfrei sein. Und über den Umfang wolle man mit der ÖVP in einer "Steuerreform-Arbeitsgruppe" diskutieren.



Finanzstaatssekretär Andreas Schieder stellte am Montag aber auch Steuersenkungen in Aussicht: "Vermögen ist in Österreich besonders niedrig besteuert, Arbeit aber sehr hoch. Das wollen wir verändern."