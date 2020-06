Verlust-Deal mit Stadt Salzburg im Justiz-Visier

„Mit diesem Swap waren wir von Anfang an todunglücklich, weil das Risiko sehr hoch war und die Ertragschancen nur bei 0,1 Prozent gelegen sind“, gab Rathgeber zu Protokoll. Auch er wurde aufgelöst. Doch die Kosten dafür wurden in eine andere Zinswette weitergereicht, die damit ins Minus drehte. Wer diese nachteilige Übernahme tatsächlich eingefädelt hat und warum, das wollen die Ermittler nun herausfinden. Für die Stadt hat Bürgermeister Heinz Schaden den Deal unterzeichnet. „Derzeit gibt es keine Verdachtsmomente gegen ihn“, sagt Staatsanwalt Mayer. „Ob sich allenfalls eine Beitragstäterschaft des Bürgermeisters ergeben könnte, wird zu prüfen sein.“ Schaden sagt, er habe in keiner Weise unrechtmäßig gehandelt.