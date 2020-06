Verlockende Dividenden: Höher als Anleihe-Verzinsung

Ganz dem Sprichwort entsprechend war das Börsenwetter im April durchwegs launisch. Für die Branchen, die im EuroStoxx (dem Index für die größten Konzerne im Euroraum) stecken, fällt die Monatsbilanz ernüchternd aus. Mit Healthcare, Lebensmitteln und defensiver Konsum konnten nur drei Sektoren winzige Kursgewinne vorweisen. Bei allen anderen gab es Verluste, die zum Teil heftig ausfielen. Die Banktitel im EuroStoxx etwa sackten im April um mehr als 15 Prozent ab. Die Bilanz für die ersten vier Monate fällt da schon deutlich besser aus. Unangefochten die Pole Position halten die Automobil-Werte.

Nachdem in den USA bereits etwa die Hälfte der namhaften Aktiengesellschaften ihre Bilanzen über die ersten drei Monate des laufenden Geschäftsjahres vorlegt haben, läuft die heiße Phase der Berichtssaison in Europa erst so richtig an. "Bis jetzt halten sich die Enttäuschungen und die positiven Überraschungen in etwa die Waage", analysiert Harald Schoder, Aktienexperte der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien. Er nennt zwei Beispiele: Die Deutsche Bank sei mit ihrer Quartalsbilanz hinter den Erwartungen geblieben. VW dagegen überraschte mit einem Kavalierstart ins neue Geschäftsjahr.