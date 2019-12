Strabag-Manager wird Chef staatlicher Bahn-Infrastrukturgesellschaft

Weiss war 2005/06 im Kabinett von Minister Hubert Gorbach ( FPÖ/BZÖ) tätig, arbeitete zwei Jahre in der Gesamtkoordination von Eisenbahnprojekten im Verkehrsministerium und danach elf Jahre beim Baukonzern Strabag; darunter mehrere Jahre bei einem Großprojekt in den Niederlanden. Minister Reichhardt und Weiss kennen sich aus dem Kabinett Gorbach.

Weiss bestreitet aber, ein Politgünstling zu sein. „Ich bin kein Versorgungsfall und habe kein Parteibuch“, sagt Weiss zum KURIER. „Ich freue mich auf die neue Aufgabe, in die ich meine internationale Erfahrung einbringen kann.“ Auch Burschenschafter sei er keiner, er gehöre nur einer Landsmannschaft (Studentenverbindung) an. Aber das sei seine Privatsache. Indes tritt Weiss seinen neuen Job bei der SchiG am 1. Februar 2020 an.