Verkaufszahlen eingebrochen: Nintendo erhöht Preise für seine Konsolen massiv

Nintendo dreht an der Preisschraube: Der japanische Videospiele-Konzern erhöht die Preise für seine Konsole Switch 2 deutlich und dämpft gleichzeitig die Erwartungen für das laufende Geschäftsjahr. Wie das Unternehmen am Freitag mitteilte, soll der Betriebsgewinn bis Ende März 2027 lediglich um 2,7 Prozent auf 370 Milliarden Yen (2,0 Milliarden Euro) steigen – ein deutlich langsameres Wachstum als im Vorjahr.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025/26 hatte Nintendo den Betriebsgewinn noch um kräftige 27,5 Prozent auf 360,1 Milliarden Yen gesteigert. Allerdings blieben die Zahlen hinter den Erwartungen der Analysten zurück, was die Aktie des Konzerns unter Druck setzte.