Verkaufsschlager Nudeln: Warum sich Produzent Wolf gar nicht freut

In einigen österreichischen Filialen des Rewe-Konzerns ( Billa, Merkur, Penny, Adeg) blieben die für Barilla-Pasta reservierten Regale zuletzt sogar leer. Mit einem Lieferstopp habe das aber nichts zu tun, versichert ein Sprecher. Der kurzzeitige Lieferengpass sei an einem unglücklichen Zusammentreffen mehrerer Umstände gelegen. Einerseits gab es eine Mengenaktion bei Merkur, die gut angenommen wurde. Andererseits stieg demnach die Nachfrage infolge der Ausbreitung des Coronavirus.

In den vergangenen Monaten ist es in Deutschland immer wieder zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen Handelsketten und bekannten Markenherstellern um Preis- und Lieferkonditionen gekommen. Erst vor wenigen Wochen machte der vorübergehende Verzicht von Edeka auf etliche Produkte des Getränkeriesen Coca-Cola Schlagzeilen. Auch in diesem Fall ging es um Preis- und Lieferkonditionen.