Barilla: Die Gebrüder Pasta aus Parma

Paolo Barilla ist der Pasta-König aus Parma. Gemeinsam mit seinen beiden Brüdern besitzt er die größte Teigwaren-Fabrik der Welt und 27 weitere Produktionsstätten rund um den Globus. Niemand verkauft mehr Pasta als das italienische Familienunternehmen Barilla. Der Weltmarktanteil liegt laut Firmenangaben bei rund neun Prozent.

Zeit zum Zurücklehnen bleibt den Spaghetti-Brüdern dennoch nicht. Gerade am Heimmarkt Italien war der Verkauf von Maccaroni und Penne schon einmal leichter. Damals, als noch nicht so viele Leute meinten, eine Gluten-Unverträglichkeit zu haben, als die asiatische Küche noch nicht so angesagt und Low-Carb-Ernährungspläne noch kein Thema waren. All diese Trends führen in Summe dazu, dass Spaghetti Napoletana nicht mehr zum selbstverständlichen Standardmenü der Italiener gehören. Der Teigwarenabsatz sinkt neuerdings ausgerechnet am Heimmarkt der Pasta – wenn auch von einem extrem hohen Niveau ausgehend.