Verkaufsgerücht um Bawag

Die Restrukturierung der Bawag PSK (500 Filialen, 3840 Mitarbeiter) wurde erst kürzlich abgeschlossen, schon verdichten sich die Verkaufsgerüchte. Laut der deutschen Tageszeitung Handelsblatt wird die börsennotierte spanische Banco Santander, eine der größten Banken in der Eurozone, als mögliche Käuferin der Bawag gehandelt. Die Bank aus der gleichnamigen nordspanischen Stadt beschäftigt fast 187.000 Mitarbeiter, hat 102 Millionen Kunden und erzielte im Vorjahr 4,4 Milliarden Euro Gewinn.

In Österreich sind die Spanier mit ihrer Tochter Santander Consumer Bank vertreten, die 2009 das Geschäft von GE Money, dem Finanzdienstleister des US-Konzerns General Electric, übernahm. Die Spanier vergeben hierzulande Privatkredite und betreiben 25 Filialen.

Bereits Ende 2006 galt die Banco Santander als Kauf-Interessent für die damalige Gewerkschaftsbank Bawag, den Zuschlag erhielt aber der US-Finanzinvestor Cerberus.

In der Bawag-Zentrale am Wiener Georg-Coch-Platz gibt man sich in Sachen Verkauf sehr einsilbig. "Ich kann dieses Gerücht nicht bestätigen", sagt Bawag-Sprecherin Sabine Hacker. Und sie verweist auf Aussagen von Bawag-Chef Byron Haynes, der einen Ausstieg des US-Fonds Cerberus, der 52 Prozent der Bawag hält, als "reine Spekulation" bezeichnete.