Verkauf von A-TEC vorerst geplatzt

Der Versuch des Industriellen Mirko Kovats, seinen in die Pleite gerutschten Mischkonzern über das eigens dafür gegründete Konsortium Contor Industries an mehrere Bieter zu verkaufen, erwies sich buchstäblich als "Schlag ins Kontor" (unangenehme Überraschung bzw. große Enttäuschung, Anm.). Am Mittwoch musste Noch-Mehrheitseigentümer Kovats auf der A-TEC-Hauptversammlung seinen Antrag, die Gruppe um rund 210 Millionen Euro an Contor zu verkaufen, zurückziehen. Damit ist der Verkauf vorerst geplatzt.



Als Grund dafür nannte Kovats die Klage des unterlegenen Bieters Penta. Wegen des Gangs des tschechisch-slowakischen Finanzinvestors vor das Wiener Handelsgericht war der Käufer für die Kupferhütte Brixlegg - die Investmentgesellschaft Solstice des pakistanischen Milliardärs Alshair Fiyaz - abgesprungen. Dadurch fehlen für die Erfüllung der Gläubiger-Quote von 47 Prozent rund 90 Millionen Euro.