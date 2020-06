Verhaltener Optimismus an der Börse

Wermutstropfen an der Wiener Börse seien die anhaltend geringen Umsätze. Einen Grund ortet Mostböck in der im April eingeführten Kapitalertragssteuer. Diese bringe "null fürs Budget", verursache nur Kosten für die Banken und hindere heimische Privatpersonen am Aktienkauf. Börse-Chef Michael Buhl forderte im ORF-Radio die Abschaffung der Steuer.