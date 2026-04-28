Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) haben am Dienstag bekanntgegeben, die OPEC und deren Erweiterung OPEC+ zu verlassen. Der Schritt werde am 1. Mai erfolgen, berichteten staatliche Medien. Für den Verbund erdölexportierender Staaten ist das ein schwerer Schlag, gerade zu einer Zeit, da der Iran-Krieg eine historische Energiekrise ausgelöst hat und die globale Wirtschaft durchrüttelt.

Ausstieg der VAE könnte Gruppe schwächen Der überraschende Ausstieg der VAE, die ein langjähriges Mitglied der OPEC waren, könnte die Gruppe schwächen, die sich bisher darum bemühte, trotz interner Auffassungsunterschiede eine geeinte Front zu bilden. Die OPEC-Staaten am Persischen Golf hatten zuletzt aufgrund des Iran-Kriegs große Schwierigkeiten, ihre Ware per Schiff durch die Straße von Hormus zu exportieren. Der Iran drohte mit Angriffen auf Transporte.

Donald Trump reibt sich die Hände Für US-Präsident Donald Trump könnte der Ausstieg der VAE aus der OPEC einen Gewinn darstellen. Er hat dem Staatenverbund vorgeworfen, "den Rest der Welt" durch verteuerte Ölpreise "abzuzocken". Die USA unterstütze OPEC-Staaten militärisch, die OPEC hingegen nutze dies aus, um ihre Preisvorstellungen durchzusetzen. Die VAE haben ihren Verbündeten ihrerseits vorgeworfen, zu wenig dafür zu tun, um das Land gegen iranische Angriffe zu schützen.