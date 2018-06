Verdächtiger Milliardenbetrüger dreht in Dubai das große Rad

Er steht seit längerer Zeit im Verdacht, einer der größten Steuerbetrüger Europas zu sein, jetzt führen Spuren offenbar nach Spanien und nach Österreich. Das berichtet jedenfalls die Süddeutsche Zeitung. Der 47-jährige Londoner Investmentbanker Sanjay Shah hat sein Handwerk laut eigenen Angaben bei KPMG und Merrill Lynch gelernt und später bei den Banken Credit Suisse, ING, Morgan Stanley und Rabobank im Wertpapier- und Derivatehandel das große Rad gedreht. Im Zuge der Finanzkrise verlor er aber seinen Job und machte sich 2008 mit dem Hedgefonds Solo Capital und weiteren Finanzfirmen selbstständig.

Shah soll einer der Drahtzieher im sogenannten Cum-Ex-Skandal gewesen sein. Dabei sollen bei Wertpapiertransaktionen in den Jahren 2012 bis 2015 Steuerrückerstattungen in Milliardenhöhe unrechtmäßig lukriert worden sein. Gegen Shah, der seinen Lebensmittelpunkt bereits 2009 nach Dubai verlagert hat, wird in mehreren Ländern ermittelt, darunter in Großbritannien, Dänemark, Belgien, Norwegen und Deutschland sowie in den USA. Die dänischen Behörden beziffern den Schaden aus diesem mutmaßlichen Steuerbetrug mit rund 1,65 Milliarden Euro, Belgien mit mehr als 200 Millionen Euro und Deutschland mit 40 Millionen Euro. Zugleich konnte in Belgien verhindert werden, dass weitere 200 Millionen Euro Steuerrückvergütungen ausgezahlt werden.