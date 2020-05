Verdacht der Veruntreuung: Ideenwerk pleite

Die Werbeagentur hat bei der Staatsanwaltschaft Salzburg mittlerweile eine Sachverhaltsdarstellung wegen Betrugsverdacht eingebracht. "Die Sachverhaltsdarstellung ist am 30. April eingelangt. Diese wird nun geprüft. Dann werden wir sehen, welche weiteren Schritte zu veranlassen sind", erklärte Marcus Neher, Sprecher der Staatsanwaltschaft Salzburg, am Dienstag auf Anfrage der APA. Der Firmengründer, ein Fotograf, hatte Mitte April gegenüber Medien erklärt, dass die freischaffende Buchhalterin über mehrere Jahre hindurch hohe Geldbeträge abgezweigt haben soll. In wirtschaftlich starken Monaten sollen es bis zu 80.000 Euro gewesen sein.