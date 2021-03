Verbund verdiente 2020 trotz Erlösrückgangs mehr

Grund für den Rückgang der Netzerlöse waren Tarifreduktionen gegenüber 2019 und die coronabedingten Mengenreduktionen, wie es dort heißt. Ein weiterer wesentlicher Faktor seien geringere internationale Erlöse aus der Versteigerung von Grenzkapazität aufgrund der reduzierten Energienachfrage.

Der Verbund-Stromabsatz wuchs 2020 um 0,9 Prozent oder um 563 GWh auf 62.741 GWh. Dabei fiel wegen der Coronakrise der Absatz an Endkunden mit 13.568 GWh um 6,3 Prozent oder um 910 GWh niedriger aus. Ende 2020 belief sich die Abnehmerzahl im Privatkundensektor auf rund 519.000 Strom- und Gaskunden.

Höhere Liefermengen

Der Absatz an Weiterverteiler stieg vor allem wegen höherer Liefermengen an Auslandsabnehmer um 4,3 Prozent oder um 1.203 GWh auf 29.009 GWh. Die Lieferungen an Händler wuchsen durch höhere Spothandelsmengen um 1,4 Prozent oder 270 GWh auf 20.164 GWh.

Der Stromabsatz in Österreich blieb mit 34.469 GWh etwa gleich - in Deutschland, wo 82 Prozent der Auslandsmengen verkauft werden, gab es einen leichten Rückgang um 1,8 Prozent auf 23.098 GWh. In Frankreich wurde mit 4.284 GWh fast 30 Prozent mehr abgesetzt, die Menge in Rumänien blieb mit 875 GWh etwa gleich.

Der Personalstand des Verbund lag im Schnitt bei 2.870, nach 2.772 im Jahr davor.