Verbund übernimmt bekannte PV-Firma komplett

Der börsennotierte Energiekonzern Verbund hat das burgenländische Photovoltaik-Unternehmen Solavolta zur Gänze übernommen. Seit 2015 hält der Energieriese 50 Prozent an Solavolta, nun übernimmt Verbund mit sofortiger Wirkung das PV-Unternehmen zur Gänze. Der Firmenname „Solavolta“ soll dabei erhalten bleiben. Das in St. Margarethen (Bgld.) ansässige Unternehmen werde vollständig in den PV-Geschäftsbereich von Verbund eingegliedert, wie der Konzern am Dienstagmorgen mitteilt.