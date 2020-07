Verbund-Chef: "Aufpassen, dass nichts kollabiert"

Und man glaubte, die Preise steigen weiter?

Die Megawattstunde kostete 70 Euro. Und die Prognosen lauteten, die Preise gehen in Richtung 100 Euro. Mein erster Zugang war also: Du brauchst dir gar keine Sorgen machen. Das Geschäft läuft.

100 Euro? Jetzt ist er nicht mal ein Drittel so hoch. War Strom jemals so teuer?

Nein. Aber zuvor lief es wirklich gut und wir kauften die Innkraftwerke von der deutschen E.ON und auch die Geschäfte in der Türkei waren erfolgreich. Das Land war damals prosperierend, sehr liberal und hatte große Perspektiven. Dann kam die europäische Staatsschuldenkrise und vieles ging bergab, auch die Strompreise. Der fiel kurzfristig unter 20 Euro je Megawattstunde. Da beschlossen wir, aus den Auslandsgeschäften auszusteigen, und setzten intern Einsparungspläne um. Das hilft uns heute.

In diesen Krisen gab es aber auch schon die Ideen, dass die Wirtschaft „grüner“ werden müsse. Klimawandel war ein Thema. Warum ist seither wenig passiert?

Der Verbund hat damals beschlossen, nicht mehr in -emittierende Stromerzeugung zu investieren, Aber der Markt honorierte dies nicht. war viel zu billig. Auch E-Mobilität wurde diskutiert. Die Politik schwelgte in großen Zahlen. Das Ganze kommt aber erst jetzt in Schwung.