Verbotene Absprache: Strabag muss in Deutschland Strafe zahlen

Der heimische Baukonzern Strabag muss in Deutschland Strafe wegen verbotener Absprachen zahlen. Das Bundeskartellamt verhängte eine Geldbuße in Höhe von 2,79 Millionen Euro gegen die in Köln ansässige Strabag AG.

Die Absprachen seien im Zusammenhang mit der Sanierung der Zoobrücke erfolgt, teilte die Wettbewerbsbehörde am Mittwoch mit. Daran beteiligt gewesen seien Mitarbeiter der Strabag AG und der in Pinneberg bei Hamburg ansässigen Kemna Bau Andreae. Sie hätten vereinbart, dass Kemna bei der Ausschreibung ein Schutzangebot abgebe, um die Erteilung des Zuschlags an eine Bietergemeinschaft unter Beteiligung der Strabag zu ermöglichen. Kemna habe dafür Ausgleichszahlungen erhalten.