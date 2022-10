Varta: Tojners Aktiendeal sorgt für wilde Spekulationen

Das österreichische Magazin Der Börsianer wirft jetzt die Frage auf, ob es sich bei dem aktuellen Aktiendeal von Varta-Aufsichtsratschef Tojner nicht um Insiderhandel handeln könnte. „Nein, es handelt sich nicht um Insiderhandel“, kontert ein Tojner-Sprecher. „Der Verkauf war langfristig geplant und wurde ordnungsgemäß abgewickelt. Erlöse aus Aktienveräußerungen flossen immer in die Unternehmensgruppe zurück.“ Michael Tojner hat in den vergangenen vier Jahren immer wieder Varta-Aktien verkauft.

Von deutschen Finanzmedien wird Varta mit Argusaugen beobachtet. „Vor kaum einer Aktie warnte das Portal stock3 in den vergangenen Monaten so häufig wie vor Varta“, heißt es dort. „Kaum eine Aktie wurde in den vergangenen Monaten derart in den Himmel gelobt, manch einer würde auch von dreister Pusherei sprechen.“ Die Portale bezweifeln Vartas Pläne, vom Haushaltsbatterien-Hersteller zum Player für E-Autobatterien aufzusteigen. Derzeit grundelt die Aktie am Boden. Zuletzt notierte sie bei 28,54 Euro.