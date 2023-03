Varta muss massiv sparen und Stellen abbauen

Der deutsche Batteriehersteller Varta muss auf Druck der Banken drastisch sparen und will dabei auch Stellen abbauen. Der österreichische Großaktionär Michael Tojner ist bereit, das Unternehmen mit 50 Mio. Euro zu stützen, wie Varta am Montag mitteilte.

Sanierung fällig

Die Gläubigerbanken hatten ein Sanierungsgutachten gefordert, um die Überlebensfähigkeit des Unternehmens zu prüfen. Darin kämen die Wirtschaftsprüfer von KPMG zu dem Schluss, dass Varta saniert werden könne und "klare Wachstumsperspektiven" habe. Voraussetzung dafür seien aber Kostensenkungen bei Beschaffung, internen Prozessen und Personal sowie eine Verbreiterung der Kundenbasis - und eine schnelle Kapitalspritze. Varta beschäftigt 4.700 Mitarbeiter.

Keine Bankeneinigung

Eine Einigung mit den Banken gibt es nicht, die Gespräche seien aber weit fortgeschritten, erklärte das Unternehmen. Sie ist die Voraussetzung dafür, dass Mehrheitsaktionär Tojner (55 Prozent) mit seiner Montana Tech Components 50 Mio. Euro frisches Kapital zuschießt. Mit dem Erlös aus dem Verkauf von 4,04 Millionen neuen Aktien an Tojner wolle Varta "gezielt in wichtige Innovationsfelder" investieren, vor allem in das Geschäft mit Energiespeichern.

Aus den Daten ergibt sich ein Mindestpreis von 12,37 Euro. Der tatsächliche Ausgabepreis werde aber nicht wesentlich unter dem Börsenkurs liegen. Am Freitag hatten Varta mit 28,96 Euro geschlossen.